Ronaldo kondisyon depoluyor

Brezilyalı yıldız Ronaldo, yaptığı açıklamada dizindeki sakatlığının tamamen geçtiğini ve şimdi sıra işin zor kısmına, yani kondisyon depolamaya geldiğini dile getirdi.



Şu an için herhangi bir kulüpte bulunmayan Ronaldo, geçtiğimiz sezon Şubat ayında Milan'ın Livorno'yla oynadığı karşılaşmada dizinden ciddi bir şekilde sakatlanmış ve 9 ay sahalardan uzak kalmıştır.



31 yaşındaki yıldız Brezilya'nın Flamengo kulübünde rehabilitasyona başladığını belirterek şunları söyledi: "klinik olarak, dizimdeki sakatlık tamamen iyileşmiş durumda. Şimdi fiziksel kondisyon için çalışmam gerekiyor. İşin bu kısmı oyuncuyu en çok zorlayan çalışmadır. Çok fazla fizik antrenmanı yapmanız gerekiyor. Tek istediğim şey tekrar futbola dönebilmek. Eğer istemeseydim bu kadar sıkıntıya ve acıya katlanmazdım."



Ronaldo, geleceği ile ilgili sorulara ise "Bazı takımlarla görüşme halindeyim. Güzel projeler var. Ama şu an için tek düşündüğüm şey iyileşebilmek" cevabını verdi.