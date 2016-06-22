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Spor

Ronaldo, kendisine soru soran muhabirin mikrofonunu göle fırlattı!

Ronaldo, muhabirin "Bugünkü maça hazır mısınız?" sorusuna sinirlendi

22 Haziran 2016 17:39

Portekizli Cristiano Ronaldo, kendisine soru yönelten gazeteciye sinirlenip, muhabirin elindeki mikrofonu alarak göle fırlattı.

TRT Haber'in haberine göre, Macaristan maçı öncesinde kamp yaptıkları otelin önünde yürüyüşe çıkan Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'ya yaklaşarak, "Bugünkü maça hazır mısın?" diye soru soran Portekizli gazeteci beklemediği bir tepki aldı. Gazetecinin mikrofonunu elinden alan Ronaldo, mikrofonu yandaki göle fırlatarak yürümeye devam etti.

Televizyonlardaki görüntülerde Portekiz Milli Takımı'nın güvenlik görevlilerinin hemen olaya müdahale ederek gazetecilerin futbolculara yaklaşmasını önlediği gözlendi.
 
Portekiz basını, maç günü gazetecilerin milli futbolculara soru sormasının yasak olduğunu ancak Ronaldo'nun tepkisinin de abartılı olduğunu belirtti.
 
Verilen bilgilerde ayrıca, söz konusu gazetecinin Portekiz'in Correio da Manha gazetesinde çalıştığı ve Ronaldo'nun, özel hayatıyla ilgili yaptığı haberlerden dolayı uzun zamandır bu medya kuruluşunu protesto ettiği bildirildi. Correio da Manha'dan gelen soruları yanıtlamadığı söylenen Ronaldo'nun, gazeteye karşı geçmişte açtığı davalar olduğu da hatırlatıldı.

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