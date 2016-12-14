Ronaldo: Kariyerimin en iyi senesi

Şampiyonlar Ligi zaferi ve EURO 2016 şampiyonluğuyla rüya gibi sezon geçiren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, büyük bir gurur yaşadığını vurguladı. Dünyaca ünlü futbolcu, “Şimdi de Ballon d’Or. Hayatımın ve kariyerimin en iyi senesi” ifadelerini kullandı.



Dünyanın en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerinde kazandığı 4. Ballon d’Or sonrası ilk açıklamalarını yaptı.



2016 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, “Böyle bir ödülü kazanmak, hatta 4. kez kazanmak benim için bir gurur. Real Madrid’deki ve Portekiz Milli Takımı’ndaki tüm arkadaşlarıma bana verdikleri için teşekkürler ediyorum. En kritik şey futbol. Yağmur da, soğukta da işim futbol oynamak” ifadelerini kullandı.

"Messi ile aynı takımda olsak bu ödülü daha fazla kazanırdım"



Portekizli yıldız daha sonra 2016 senesinin kendisi açısından harika geçtiğini vurgulayıp, “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve EURO 2016 şampiyonluğu. Şimdi de Ballon d’Or... 2016 yılı hayatımın ve kariyerimin en iyi senesi. İnanılmaz bir yıl. Bu ödülü 4 kez kazanacağımı asla düşünemezdim” diye konuştu.



Messi konularında da değerlendirmeler yapan Ronaldo, aynı takımda olsalar ne olurdu sorusuna, “İkimiz aynı takımda ilginç olurdu. Aynı takımda olsak ondan daha fazla Ballon d’Or alırdım” dedi.