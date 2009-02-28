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Spor

Ronaldo kaldığı yerden

Corinthians'la anlaşarak dikkat çeken yıldız futbolcu Ronaldo, disiplinsiz davranışları nedeniyle ilk cezasını aldı.

28 Şubat 2009 02:00


Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'la anlaşarak dikkat çeken yıldız futbolcu Ronaldo, disiplinsiz davranışları nedeniyle ilk cezasını aldı.

Brezilyalı yıldız Ronaldo, yeni kulübü Corinthians'ta da rahat durmuyor. İzin günün ardından takımın antrenmanına tam 6 saat geç gelen 32 yaşındaki Ronaldo'ya kulübü ceza verdi.

Bir yıl önce sol dizinden ameliyat olan ve yeşil sahalara dönmek için çaba harcayan Ronaldo'nun, takımın kamp yaptığı Sao Paulo'daki otele belirtilen saatte katılmadığı bildirildi.

Kulübün Ronaldo'ya verdiği cezanın içeriği ise açıklanmadı.

Ocak ayında Brezilya basınında çıkan fotoğraflarda, 1996, 1997 ve 2002 yıllarında FIFA tarafından dünyada yılın futbolcusu seçilen Ronaldo'nun Rio de Janeiro'daki bir diskoda çekilmiş fotoğrafları yayınlanış ancak yıldız futbolcu herhangi bir ceza almamıştı.

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