"Ronaldo, İtalya'yı da fethetmiş olmak, Messi'ye karşı bir farklılık daha yaratmak istiyor"

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'ten Juventus'a transfer olmasını değerlendirdi.

Karakullukçu, Ronaldo'nun İtalya'yı da 'fethederek', Messi'ye karşı bir farklılık yaratmak istediğini söyledi.

İşte Karakullukçu'nun sosyal medyadan paylaştığı o yorum:

"Ronaldo kafası çalışan, kariyerini en ince detayına kadar planlayan, özel bir adam olduğunu bir kez daha gösterdi. Kariyeri bittiğinde İtalya’yı da fethetmiş olmak, Messi’ye karşı bir farklılık daha yaratmak istiyor. Parayı değil, kendini seçti."