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Spor

RONALDO İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

18 Haziran 2011 21:15

-RONALDO İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - Portekiz milli takımının ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, özel uçakla İstanbul'a geldi. Ronaldo'yu taşıyan uçak saat 17.45'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Uçaktan inen Ronaldo ve kız arkadaşı, kendilerini bekleyen helikoptere bindi. Ünlü futbolcunun, helikopterle Çırağan Sarayı'na gideceği bildirildi. Ronaldo, daha sonra Demirören İstiklal'de Virgin Megastore'da sevenleriyle bir araya gelecek ve imza dağıtacak. Bu arada, Ronaldo, uçaktan inerken kendisini karşılayan görevlilere imza dağıttı.

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