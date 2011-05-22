Ronaldo, İspanya'da rekorları alt üst etti

T24 - İspanya La Liga’da Real Madrid, evi Santiago Bernabeu’da Almeria’yı 8-1 mağlup etti. Eflatun beyazlılarda 2 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, gol sayısını 40’a çıkartarak lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu.







İspanya La Liga’nın son haftasında Real Madrid, evi Santiago Bernabeu’da Almeria’yı ağırladı.

Rakibine ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü kabul ettiren eflatun beyazlılar, sahadan 8-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Real Madrid’de 2 kez rakip fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, gol sayısını 40’a çıkartarak lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu.

Öte yandan Real Madrid'in 38 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Jerzy Dudek, bu maçla birlikte Real Madrid kariyerine son noktayı koydu. Maç sonunda oyundan alınan tecrübeli kaleci, takım arkadaşları tarafından alkışlanarak uğurlandı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 92’ye çıkartarak ligi ikinci sırada tamamlarken, sahadan eli boş ayrılan son sıradaki Almeria da 30 puanda kaldı.

Maça çok hızlı başlayan Real Madrid’de gol perdesini 4. dakikada Ronaldo açtı. Portekizli yıldız, kaydettiği şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Oyunu rakip sahaya yıkan ev sahibi takım, 31. dakikada Adebayor ile skoru 2-0 yaptı.

Bu dakikadan sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan Almeria, 33. dakikada Kalu Uche’nin topu Real Madrid ağlarına göndermesiyle skoru 2-1’e getirerek farkı 1’e indirdi: 2-1.

İlk yarıda başka gol olmazken, Real Madrid, hızlı başladığı maçın ilk yarısını 2-1’lik skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi hızlı giren Real Madrid, 48. dakikada Fransız yıldızı Karim Benzema’nın rakip fileleri havalandırmasıyla farkı yeniden 2’ye çıkarttı: 3-1. Bu golden 4 dakika sonra Almeria kalesine etkili gelen eflatun beyazlılar, Adebayor’un golüyle skoru 4-1 yaptı.

Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında çok rahat bir oyun sergileyen Real Madrid’de 63. dakikada sahneye bir kez daha Benzema çıktı. Fransız oyuncu, kaleci Suarez’i mağlup ederek ev sahibi takımın 5. golünü kaydetti: 5-1.

Almeria kalesinde net pozisyonlar üretmeye devam eden Real Madird, 73. dakikada Adebayor’un topu rakip filelere yollamasıyla farkı 5’e çıkarttı: 6-1. Oyundan tamamen kopan rakibinin kendi sahasından çıkmasına izin vermeyen eflatun beyazlılar, Portekizli yıldızı Ronaldo’nun attığı golle skoru 7-1’e getirdi.

Son dakikalarda fazla forma şansı bulamayan oyuncularına süre veren Real Madrid’de Joselu, 87. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 8-1.



