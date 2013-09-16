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Spor

'Ronaldo İspanya halkıyla alay etti'

İspanyollar, Ronaldo'nun yıllık 21 milyon Euro'ya imza atması sonrası kameralara bakarak 'Bu imzayı para için değil kulübe olan sevgim için attım' demesi tartışılıyor

16 Eylül 2013 16:57

Real Madrid ile 2018 yılına kadar sözleşme yenileyen Cristiano Ronaldo'nun törende söylediği "hayat paradan ibaret değil" sözleri İspanya'da büyük tepki topladı.
 
Ronaldo'nun yıllık 21 milyon Euro'ya imza atması sonrası kameralara bakarak "Bu imzayı para için değil kulübe olan sevgim için attım" demesini eleştiren İspanyollar, Ronaldo'nun ağır kriz yaşayan İspanya halkı ile alay ettiğini belirttiler.
 
Real Madrid kulübünü mail yağmuruna tutan Realli taraftarlar ise "Madem para önemli değil senin için o zaman neden haftalardır yüzün gülmüyordu" sorusu yönelterek Cristiano Ronaldo'nun tam bir paragöz olduğunu belirttiler.
 
İspanya'da yayınlanan tüm gazeteler de Ronaldo'nun "Hayat paradan ibaret değil" sözlerini manşetlerine taşıdı.
 
El Mundo Deportivo gazetesi, günde 46 bin 575 Euro kazanacak olan Ronaldo'nun hayat para değil demesini gülünç bularak Portekizli yıldız futbolcunun Real Madrid'e vergiler de dahil 5 yılda 125 milyon avroya mal olacağını yazdı.
 
Sport gazetesi ise, Ronaldo'nun 33 yaşına kadar Real Madrid ile sözleşme uzattığını hatırlatarak her yıl için ödenecek 21 milyon Euro'nun zamanla Real Madrid'e ağır geleceğini savundu. Gazete ayrıca Ronaldo'nun söylediği "Para o kadar önemli değil, proje önemli" sözlerini de gülünç buldu.

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