Ronaldo imzaladı!



Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz ay idmanlara başlayan Brezilyalı süper yıldız Ronaldo futbol hayatına ülkesinde devam edecek. 32 yaşındaki ismin Corinthians ile sözleşme imzaladığı açıklandı.



Corinthians asbaşkanı Antonio Carlos gelişmeyi doğrularken sözleşmenin 1 yıllık olduğunu söyledi. Çoçukluğunu geçirdiği ve büyük taraftarı olduğu Flamengo'da geçen ay idmanlar yapan Ronaldo'nun adı son olarak Turkcell Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile de geçmişti.



Ronaldo transferin arkasından Flamengo'da niye kalmadığı sorusuna ise; "4 aydır Rio'dayım ve ne buradan, ne de başka bir yerden yeni bir teklif gelmedi. Fakat Flamengo her zaman kalbimde, derin bir yerde." ifadeleriyle cevap verdi.



1993 yılında Brezilya'dan çıkan Ronaldo 15 yıl sonra tekrar ülkesine dönerken 2009 yılından çok umutlu olduğunu ve kendisi için Corinthians döneminin güzel geçeceğine inandığını da söyledi.



Corinthians kulübü ise Ronaldo'yu kadrosuna katmaktan dolayı oldukça mutlu. Kulüp bu transferi açıkladıktan sonra yeni Ronaldo formalarını satışa çıkardı ve yapılan stok 6 saatte bitti. Corinthians taraftarları tanesi 169 dolardan satılan formalara çılgınlar gibi hucüm ederken kulübün büyük bir gelir elde ettiği belirtildi.