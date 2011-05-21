Ronaldo için 258 milyon Euro

T24 - Manchester City, Cristiano Ronaldo için astronomik bie teklife hazırlanıyor. Bonservis bedelinin yanı sıra futbolcunun kendisine de haftada 340 bin Euro önerilecek.





İddiayı ortaya atan İngiliz “The Sun” gazetesi, Manchester City’nin Real Madrid ile Ronaldo’nun transferi için görüşmelere başladığını yazdı. Real Madrid, Ronaldo’yu satmayı kabul ederse Manchester City’nin kasasından bu transfer için toplam 258 milyon Euro çıkacak.



Ada'ya geri mi dönecek?

Hürriyet'in haberine göre, İngiliz kulübünün sahibi Şeyh Mansur 26 yaşındaki Portekizli yıldızı almak için kesenin ağzını sonuna dek açtı.

İngiltere’de bu sezon 35 yıl aradan sonra FA Cup’ı kazanan ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için avantaj yakalayan Manchester City’nin gelecek yılki hedefinin bu kupayı kazanmak... Bunun için de İspanyol kulübüne Ronaldo için 180 milyon Euro’luk (150 milyon Sterlin) bir teklifte bulunuldu.



Dünyanın ne fazla kazana futbolcularından

Gazetenin iddiasına göre Manchester Ronaldo’ya haftalık 300 bin Sterlin (340 bin Euro) ödemeyi vaat ediyor. Portekizli yıldızla beş yıllık sözleşme imzalamak isteyen İngiliz kulübüne Ronaldo’nun beş yıllık maliyeti, toplam 228 milyon Sterlin (258 milyon Euro) olacak. En önemli sorunun ise Real Madrid kulübünün bu futbolcuyu kesinlikle satmak istememesi olduğu söyleniyor.

Ronaldo yıllık 10 milyon Euro'yla şu anda Messi ile birlikte dünyanın en fazla kazanan futbolcusu durumunda, bu sezon 38 gol attı, son hafta Almeira karşısında bir gol bile atsa İspanya lig tarihinde en fazla gol atan futbolcu unvanını tek başına ele geçirecek.



