Ronaldo heykeli için kuaför tuttu!

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid'de yer alan balmumu müzesindeki heykeli için kuaförünü görevlendirdiği ortaya çıktı.

Müze müdürü Gonzolo Presa, Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo’nun, balmumu heyelinin yakışıklı görünmesi için ayda bir kuaförünü yolladığını söyledi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Ronaldo’nun mükemmeliyetçi bir tavrı olduğunu belirten Presa, “Bize heykelinin mükemmel olması gerektiğini söyledi. Ayda bir kuaförünü yolluyor. Saçlar Hindistan’dan geldi ve tamamen doğal, peruk değil” dedi.

Real Madrid'in yaz bombası Danılo

Porto’nun 23 yaşındaki sağ beki Danilo, Haziran ayında ‘Los Galacticos’ olmaya hazırlanıyor. Marca gazetesi, Danilo’nun menajeri ile masaya oturan Real Madrid yöneticilerinin, her konuda anlaşma sağladığını, Danilo’nun da Porto yönetimine sözleşme yenilemek istemediğini ilettiğini iddia etti.

Genç sağ bek için 25 milyon Euro ’yu gözden çıkaran Real’in, transfer sezonu öncesi imzayı attırmak için yoğun çaba sarfettiği bildirildi.