Ronaldo hakkında açılan tecavüz davasıyla ilgili yeni gelişme

Manchester United’da oynayan futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili 2009’da tecavüz suçlamasıyla açılan davayla ilgilenen sulh yargıcı Daniel Albregts, davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, futbolcu Ronaldo, 2009 yılında Las Vegas’ta bir otelde Kathryn Mayorga’ya tecavüzle suçlanmıştı. Ronaldo, suçlamaları reddederken 2019 yılında savcılar, iddiaların makul şüphe ötesinde kanıtlanamayacağını belirterek ceza davası açmama kararı almıştı.

ABD’de bunun üzerine açılan hukuk davasıyla ilgili tavsiye veren sulh yargıcı Daniel Albregts, Ronaldo ve avukatları arasında sızan konuşmalar üzerine kurulu kanıtların kullanılamayacağını söyledi.

Sulh yargıcı Albregts, Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ın davayı çalıntı belgelere dayandırdığını belirtti.