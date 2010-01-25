Ronaldo: Hakemin beni atması utanç verici

T24 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Malaga'yı 2-0 yenen Real Madrid'in gollerini atan, ancak 70. dakikada attığı dirsekle rakibi Patrick Jan Mtiliga'nın burnunu kıran Cristiano Ronaldo, kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak, "Hakemin beni atması utanç verici" yorumunda bulundu.



Maç sonrası basına yaptığı açıklamada, maçın ardından özür dilemek için Danimarkalı defans oyuncusu Mtiliga'nın yanına gittiğini anlatan Ronaldo, Malagalı futbolcunun "özüre gerek yok, ben senin niyetinin saldırganlık olmadığını biliyorum" dediğini söyledi. Kırmızı kartın doğru bir karar olmadığını savunan Portekizli futbolcu, "Ne burada ne de dünyanın herhangi bir yerinde kırmızı kartlık bir hareket değildi. Futbol oynayan beni anlar, sadece ondan kurtulmaya çalışıyordum" dedi. "Görüntülerde kan gözüküyor olabilir, ama burnuna denk gelmesi kötü şanstı. Çünkü boyu biraz daha uzun olsaydı göğsüne gelecekti" diyen Ronaldo, "Olanlar için çok üzgünüm, çünkü kötü biri değilim" şeklinde konuştu.



Real Madrid, gelecek maç ceza almaması için Ronaldo'nun gördüğü kırmızı karta itiraz etti.

