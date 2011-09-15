Ronaldo: Güzel, zengin ve büyük futbolcuyum

T24

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi "D" grubunda Real Madrid'in Dinamo Zagreb'i 1-0 yendiği maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ronaldo, "ıslıklanmasına tek açıklamanın kendisini kıskanmaları olduğunu" savundu.Ronaldo, "Beni ıslıklıyorlar çünkü güzelim, zenginim ve büyük bir futbolcuyum" dedi.Ayrıca maçta rakip futbolculardan aldığı tekmelerden ve hakemin faul vermemesinden yakınan Ronaldo, Norveçli hakem Oddvar Moen için "Utanç vericiydi. Umarım bizim maçlarda bir daha düdük çalmaz" dedi.Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başlamanın ise önemli olduğunu vurguladı.