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Spor

Ronaldo futbolu bırakıyor

Brezilya'nın Corinthians takımında oynayan 34 yaşındaki Ronaldo futbolu bırakıyor.

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Dünya Kupalarının en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçen, Avrupa'nın birçok büyük kulübünde forma giyen ve son olarak Brezilya'nın Corinthians takımında oynayan 34 yaşındaki Ronaldo futbolu bırakıyor.



Corinthians'ın Libertades Kupası'ndan elenmesinden sonra Brezilya'da internette yayın yapan "O Estado de Sao Paulo" gazetesine demeç veren Ronaldo, "Daha fazla dayanamıyorum. İstiyorum, ama başaramıyorum. Maç içinde düşündüğümü yapamıyorum. Artık zamanı geldi, ama bu zamana kadar çok güzel geçti" dedi. Ronaldo'nun sözleri, futbolu bırakacağının bir onayı olarak yorumlanırken, yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde kulübü Corinthians'ta düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kararını resmileştireceği belirtildi.

Brezilya Milli Takımı ile 1998, 2002 ve 2006 Dünya Kupaları'nda attığı toplam 15 golle Dünya Kupalarında en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe adını yazdıran, PSV Eindhoven (1994-1996), Barcelona (1996-1997), İnter (1997-2002), Real Madrid (2002-2006) ve Milan (2006-2008) külüplerinde forma giyen, kariyerinde şimdiye kadar oynadığı 616 maçta 420 gol atan, 3 kez FIFA'nın dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü alan (1996, 1997, 2002), 2 kez Altın Top ödülü kazanan, 2 kez Dünya Kupası'nı kaldıran Ronaldo, futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olarak gösteriliyor.

Brezilya Milli Takımı ile 97 maçta toplam 62 gol atan Ronaldo, 77 gol atan Pele'nin ardından Brezilya futbol tarihinde ikinci sırada bulunuyor.


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