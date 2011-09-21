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Spor

Ronaldo evleniyor MADRİD (A.A)

21 Eylül 2011 22:54

-Ronaldo evleniyor MADRİD (A.A) - 21.09.2011 - İspanyol basını, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, gelecek yıl temmuz ayında Rus manken İrina Shayk ile evleneceğini iddia etti. İspanyol basınında yer alan haberlerde, henüz hazırlık aşamasında olan düğün töreniyle ilgili çok fazla detay olmadığı, ancak törenin Ronaldo'nun doğum yeri olan Portekiz'in Madeira Adası'nda yapılacağı belirtildi.  Ronaldo-Shayk çiftinin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra evleneceği kaydedilirken, davetli listesinin üst düzey ve ünlü isimlerden oluşacak olması nedeniyle, törenin gelecek yılın en önemli sosyal etkinliklerinden birisi olacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.  İspanyol basınındaki haberlerde, Ronaldo'nun geçen hafta yaptığı ''Yakışıklıyım, zenginim ve büyük bir futbolcuyum'' şeklindeki açıklamasına atıfta bulunularak, ''Ronaldo, yakışıklı, zengin ve büyük futbolcu olmasının yanında, güzel Rus manken ile evlenerek daha da çok kıskanılacak'' ifadeleri yer aldı.

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