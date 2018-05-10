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Spor

Ronaldo, dizi yapımcısı oldu!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Facebook'tan yayınlanacak bir dizinin yapımcılığını üstlendi

10 Mayıs 2018 15:12

Daha önce futbol dışında modellik ve girişimcilik gibi alanlarda da adından söz ettiren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bu sefer de Facebook'tan yayınlanacak bir dizinin yapımcılığını üstlendiği öğrenildi.

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Ronaldo'nun yapımcılığını üstlendiği dizide, New York yakınlarındaki bir kasabada genç kızlardan oluşan bir futbol takımının maceralarına yer verilecek ve dizi etnik ve sınıfsal olarak farklı kökenlerden gelen kızların aile, arkadaşlık, aşk ve başarı hikayelerinden oluşacak. Dizinin senaryosunun Memphis Beat'in yaratıcıları Liz Garcia ve Josh Harto tarafından kaleme alınacağı öğrenilirken, yürütücü yapımcılığın ise ABC'nin eski şefi Paul Lee'nin bağımsız film stüdyosu 'wiip' tarafından üstlenileceği belirtildi. 

"İnanılmaz bir deneyim olacak"

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ronaldo, "Boş zamanlarımda en çok yapmak istediğim şeylerden biri iyi televizyon izlemektir" dedi ve ""Bu dizinin yapımcısı olmak, özellikle de onu hayata geçirmek için çok çalışan insanların yetenekleri göz önüne alındığında inanılmaz bir deneyim olacak. Benim hayatım da dizide yer alan kızların yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor. Bu, Değerler, zorluklar, arkadaşlık, zor zamanlar, sıkı çalışma, dayanışma, gerilimler ve uyumla,tek kelimeyle hayatla ilgili" ifadelerini kullandı.

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