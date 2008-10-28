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Spor

Ronaldo devam ediyor!..

Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo, sakatlığının ardından önümüzdeki yıl doğduğu kentin takımı Flamengo'da futbol yaşantısını sürdürmek isted

28 Ekim 2008 02:00


Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo, sakatlığının ardından önümüzdeki yıl doğduğu kentin takımı Flamengo'da futbol yaşantısını sürdürmek istediğini açıkladı.

Brezilya'nın en çok izlenen spor talk şov programlarından Bem Amigos'a konuk olan Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır yeşil sahalardan uzak olan 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, "Eğer her şey yolunda giderse Flamengo'da oynamak istiyorum. Flamengo benim için ilk sırada" dedi. Ronaldo, Avrupa ekipleri Manchester City ve Paris Saint Germain'den de teklif aldığını doğruladı ancak, "Flamengo benim rüyam" diyerek bu teklifleri reddedeceğinin sinyallerini verdi.

Ronaldo, 2009 yılı sonuna kadar futbolu bırakmayı düşünmediğini de belirterek, "Eğer futbol oynamak için kendimi yeterli hissetmezsem futbolu bırakırım. Flamengo'ya ve Maracana Stadyumu'na kötü bir futbolcu olarak girmek istemiyorum" diye konuştu.

1994 ve 2002 yıllarında Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kazanan Ronaldo, milli takıma dönüp dönmeme ihtimali üzerine ise, "Şu anda yaralı bir askerim ama daha ölmedim" dedi ve açık kapı bıraktı.

Fazla kiloları nedeniyle kendisine yönelik yapılan eleştirilere de değinen Ronaldo, Flamengo'yla antrenmanlara başladığından beri zayıfladığını ancak yine de yeterli düzeyde olmadığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Dünya Kupaları tarihinin tüm zamanlardaki en golcü isimleri arasında yer alan Ronaldo, FIFA Dünya'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü de 3 kez kazanma başarısı gösteren 3 oyuncudan birisi olarak tarihe geçmişti (1996, 1997, 2002). Brezilyalı yıldız son olarak Rio'da bir otelde erken saatlerde bir travestiyle yaşadığı tartışma nedeniyle karakolluk olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı

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