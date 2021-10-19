Ronaldo'dan Manchester United'a Zidane önerisi

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a teknik direktörlük olarak Zinedine Zidane'ı önerdiğini yazdı.

Manchester United sezona iyi başlamasına rağmen ilerleyen haftalardaki performansıyla taraftarlarını üzdü. Ligin son üç haftasında sadece bir puan alabilen Kırmızı Şeytanlar'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sorgulanmaya başlandı. Ada basınında Norveçli teknik adamın sezon başında Juventus'tan alınan Cristiano Ronaldo ile de arasının bozuk olduğu yazıldı.

İspanyol televizyon kanalı Mega'daki yayınlanan El Chiringuito TV isimli programda ise Manchester United ile ilgili Ronaldo ve Zinedine Zidane iddiası ortaya atıldı. Programda, Cristiano Ronaldo'nun tavsiyesi üzerine Manchester United'ın Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Zinedine Zidane'la görüştüğü öne sürüldü.

Solskjaer'in büyük baskı altında olduğu kaydedilirken, Norveçlinin gönderilmesi olasılığına karşın bazı isimlerle görüşüldüğü belirtildi. Zinedine Zidane'ın en büyük aday olduğu haberde, 49 yaşındaki teknik adamın İspanya başkentinde Raphael Varane ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle çalıştığı hatırlatıldı.

ManU'nun yıldızlarından Paul Pogba da daha önce Zinedine Zidane'dan dolayı Real Madrid'e gitmeyi istediğini açıklamıştı.