Ronaldo'dan bir rekor daha

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde ilk kez frikik golüyle tanıştı. Daha önce 42 denemede başarısız olan Ronaldo, Torino maçında serbest vuruştan gol attı ve İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde bir sezonda 25 gol barajını aşan ilk futbolcu olmayı başardı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 1960-1961 sezonundan beri 1 sezonda 25 gol atan ilk Juventuslu oyuncu olmayı başardı.

3 büyük ligde bir yılda 25 gol atan ilk kişi

Serie A’daki gol sayısını 25’e çıkaran Ronaldo, İngiltere, İspanya ve İtalya 1. liglerinin üçünde de tek sezonda 25 ve üstü gol atan ilk oyuncu oldu. Portekizli futbolcu, İngiltere’de 2007-2008 sezonunda, İspanya LaLiga’da da 2009-2018 yıllarında forma giydiği bütün sezonlarda 25 ve üstü gole ulaşmıştı.

Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı. Madrid’de 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 9 yıl formasının giydiği ekipte 450 gol kaydetti. Manchester United’da 118, Sporting Lizbon’da 5, devam eden Juventus kariyerinde 57 golü bulunan oyuncu, Portekiz Milli Takımı’nda ise 99 gol attı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portekiz’le şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde 30 yaşından sonra daha iyi bir performans sergiledi. 30 yaşından önce 118 maçta 52 gol atan futbolcu, 30 yaşından sonra çıktığı 46 mücadelede ise 47 kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 169 maçta 128 gol kaydeden Ronaldo, turnuvada tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu. Ronaldo’yu 141 maçta 114 gol bulan Barcelonalı Messi takip ediyor.

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 17 gol atan Ronaldo, bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Listenin ikinci sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu da Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda Ronaldo, Manchester United’da 2007-2008, Real Madrid’de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı. Yıldız futbolcunun ayrıca 5 tane Altın Top’u bulunuyor.

Kariyerinde toplamda 729 kez gol atan Ronaldo, tarihte 700 gole ulaşan 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor. Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pele’nin 767 golle Biscan’ı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskas’ın 746, Alman Gerd Muller’in 735 golü bulunuyor.