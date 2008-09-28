Ronaldo City'yi yalanlamadı



AC Milan'la sözleşmesinin sona ermesi ve sakatlığından dolayı açıkta kalan Ronaldo, Manchester City ile görüştüğünü açıkladı.





Brezilyalı oyuncu, Şubat ayında sakatlanmasının ardından yapılan ameliyat sonrasında çalışmalarını Flamengo ile sürdürürken, Premier Lig temsilcisi ile görüştüğünü ve eski formuna kavuşması durumunda kendisine kapıların açık olduğunu söylendiğini belirtti.



City'nin yöneticilerinden Garry Cook ile görüştüğü ve Cook'un sağlık raporlarını yanında götürdüğünü ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, buna rağmen hayalinin Flamengo'da forma giymek olduğunu söyledi.



En son 2006 yılında Brezilya forması giyen Ronaldo, sağlık kavuşmasının ardından milli takımda da oynamak istediğini söylerken, G.Afrika'nın evsahipliği yapacağı 2010 Dünya Kupası'nda oynayabileceğine inandığını sözlerine ekledi.



