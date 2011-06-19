T24 LogoT24 Logo
Spor

RONALDO, BODRUM'A GİTTİ İSTANBUL (A.A)

19 Haziran 2011 16:13

-RONALDO, BODRUM'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 19.06.2011 - Portekiz Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, özel uçakla Bodrum'a gitti.  Bir alışveriş merkezinin açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen ünlü futbolcu Ronaldo ve kız arkadaşı ünlü manken İrina Shayk, öğle saatlerinde kaldıkları otelden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Buradan Demirören Grubuna ait özel uçağa binen Ronaldo, Bodrum'a hareket etti. Ronaldo terminalden uçağa binerken bazı görevlilerin cep telefonlarıyla fotoğraf çektiği gözlendi.  Ronaldo ve kız arkadaşının, Demirören'in yatında 3 günlük bir tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılacağı bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24