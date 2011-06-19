-RONALDO, BODRUM'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 19.06.2011 - Portekiz Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, özel uçakla Bodrum'a gitti. Bir alışveriş merkezinin açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen ünlü futbolcu Ronaldo ve kız arkadaşı ünlü manken İrina Shayk, öğle saatlerinde kaldıkları otelden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Buradan Demirören Grubuna ait özel uçağa binen Ronaldo, Bodrum'a hareket etti. Ronaldo terminalden uçağa binerken bazı görevlilerin cep telefonlarıyla fotoğraf çektiği gözlendi. Ronaldo ve kız arkadaşının, Demirören'in yatında 3 günlük bir tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.