Ronaldo bir gecede üç ödülle hat-trick yaptı

İspanyol liginde geçen sezonun en iyilerinin ödüllendirildiği geceye Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo damga vurdu. Portekizli oyuncu "La Liga'nın En İyi Futbolcusu" da olmak üzere üç ödül birden aldı.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liginde mücadele eden kulüplerin üyesi olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP), 2013-2014 sezonunda seçtiği İspanyol futbolunun en iyilerini ödüllendirdi.

1. ve 2. ligde ayrı ayrı verilen ödüller için Madrid'de düzenlenen törenin yıldızı Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo olurken, Portekizli futbolcu "La Liga'nın En İyi Futbolcusu", "En İyi Forvet" ve "En İyi Gol" ödüllerini aldı.

İlk olarak Valencia'ya attığı golle "En İyi Gol" ödülünü alan Ronaldo, "En iyi golü attığım için çok memnunum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Gurur verici" derken, "En İyi Forvet" seçilmesini "Doğru bir ödül" olarak yorumladı.

Son olarak La Liga'da geçen sezonun "En İyi Futbolcusu" ödülünü alan Ronaldo, "Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu son ödül değil mi Çok iyi.

Ödüllerde hat-trick yaptım. Çok güzel bir gece oldu" diye konuştu.

Geçen sezonu 3. sırada bitiren Real Madrid, 13 ödülden 5'ini aldı, şampiyon takım Atletico Madrid'den sadece teknik direktör Diego Simeone'ye ödül verilmesi dikkati çekti. Aday gösterilen futbolcuların bazılarının katıldığı ödül törenine Barcelona takımından hiçbir futbolcunun gelmemesi de göze çarpan diğer bir nokta oldu.

"En İyi Kaleci" ödülünü geçen sezon Levante formasını giyen ve bu sezon Real Madrid'de oynayan Keylor Navas aldı. Navas, diğer adaylar Thibaut Courtois (Atletico Madrid) ve Willy Caballero'yu (Malaga) geride bıraktı. "En İyi Defans Oyuncusu" ödülünü de Atletico Madrid'den Filipe Luis (şimdi Chelsea'da) ve Miranda'yı geçen Real Madridli Sergio Ramos kazandı.

"En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödülü, Sergio Busquets (Barcelona) ve Gabi'nin (Atletico Madrid) önünden Real Madridli Modriç'e verilirken, "En İyi Hücum Orta Saha Oyuncusu" ödülüne de Koke (Atletico Madrid) ve bu sezon Barcelona'da oynayan Rakitic'i (Sevilla) geride bırakan Andres İniesta (Barcelona) layık görüldü.

Geçen sezon La Liga'nın en iyileri şu isimlerden oluştu:

En İyi Oyuncu: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

En İyi Kaleci: Keylor Navas (Levante)

En İyi Defans Oyuncusu: Sergio Ramos (Real Madrid)

En İyi Orta Saha Oyuncusu: Modric (Real Madrid)

En İyi Hücum Orta Saha Oyuncusu: Andres İniesta (Barcelona)

En İyi Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

En İyi Teknik Direktör: Diego Simeone (Atletico Madrid)

En Temiz (Fair Play) Futbolcu Ivan Rakitic (Sevilla)

En Temiz (Fair Play) Kulüp: Real Sociedad

Gelecek Vadeden Futbolcu: Rafinha (Celta)

En İyi Gol: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

En İyi Amerika Kıtasından Gelen Futbolcu: Carlos Bacca (Kolombiyalı-Sevilla)

En İyi Afrika Kıtasından Gelen Futbolcu: Brahimi (Cezayirli-Granada)

Geçen sezon İspanya 2. liginin en iyileri ise şu isimler oldu:

En İyi Oyuncu: Julio Alvarez (Numancia)

En İyi Kaleci: German Lux (Deportivo)

En İyi Defans Oyuncusu: Pablo İnsua (Deportivo)

En İyi Orta Saha Oyuncusu: Juan Dominguez (Deportivo)

En iyi Hücum Orta Saha Oyuncusu: Ayoze Perez (Tenerife)

En İyi Forvet: Borja Viguera (Alaves)

En Temiz (Fair Play) Futbolcu: Manuel Pablo (Deportivo)

En Temiz (Fair Pay) Kulüp: Eibar

Gelecek Vadeden Futbolcu: Ayoze Perez (Tenerife)

En İyi Teknik Direktör: Gaizka Garitano (Eibar)

En İyi Gol: Jorge Morcillo (Recreativo de Huelva)

En İyi Amerika Kıtasından Gelen Futbolcu: Yuri de Souza (Brezilyalı-Ponferradina)

En İyi Afrika Kıtasından Gelen Futbolcu: Dongou (Kamerunlu- Barcelona B)