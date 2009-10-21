Ronaldo: Barcelona, bizden daha iyi

Dünyanın en pahalı futbolcusu Cristiano Ronaldo, şu anda Barcelona'nın takımı Real Madrid'den daha iyi futbol oynadığını kabul etti. Ronaldo bu yılki "Altın Top" ödülünün en büyük adayının ise Lionel Messi olduğunu söyledi.



Sezon başında 94 milyon Euro karşılığında Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, ezeli rakipleri Barcelona'ya hakkını teslim etti. Portekizli futbolcu, Katalan ekibinin şu anda kendilerinden daha iyi bir futbol sergilediğini kabul etti.



"France Football" dergisine konuşan Ronaldo, "Barcelona Real'den daha iyi futbol oynuyor. Peki neden? Çünkü onlar bizim gibi birkaç aydır değil, birkaç sezondur birlikte oynuyorlar. Barca bugün bizden daha iyi, ancak sorulması gereken soru, sezon sonunda kimin önde olacağı" ifadelerini kullandı.



Ronaldo, Altın Top ödülünün en büyük adayı olarak ise Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messı'yi gösterdi. Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni ve La Liga'yı kazandığını hatırlatan Ronaldo, Arjantinli futbolcunun kazanması halinde ödülü sonuna kadar hak edeceğini vurguladı.



Real Madrid'de forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen yıldız futbolcu, hala başarıya çok aç olduğunu da vurguladı. Ronaldo, "Manchester'da yaptıklarımı burada da tekrarlamalıyım. Herşeyi kazanmak istiyorum. Doğru kulübe geldiğime eminim, çünkü kendimi küçük bir bebek gibi hissediyorum" diye konuştu.