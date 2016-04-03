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Spor

Ronaldo, Barça'nın ipini çekti!

Dünyanın kilitlendiği El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı Nou Camp'ta 2-1'le geçti

03 Nisan 2016 10:14

La Liga'nın 31. haftasında lider Barcelona, evinde Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Arda Turan'ın son 15 dakikada oyuna girerek ilk kez El Clasico sahnesine çıktığı maçta Barça Pique'yle öne geçti. Ancak önce Benzema, sonra Ronaldo, El Clasico zaferini Real Madrid'e getirdi.

Maça iki takım da oldukça sert başlarken ilk yarım saatte 4 sarı kart çıktı. Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından nefes kesen bir 2. yarı yaşandı. 56'da Pique'nin kafasıyla öne geçen Barça'ya cevap Benzema'dan geldi. 56. dakikada harika bir vole çıkaran Fransız yıldız, El Clasico jeneriklerine girecek bir golle Real Madrid'e beraberliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda Real Madrid'in atakları sıklaşırken 80. dakikada Gareth Bale'in ağlara gönderdiği top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 1 dakika sonra ise Ronaldo'nun müthiş vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

Bu arada 83. dakikada 2. sartı kartı gören Sergio Ramos, Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Ancak Real, eksik kalmasına rağmen golü buldu. 85'te Dani Alves'in hatasını affetmeyen Ronaldo, çaprazdan çok sert vurdu ve Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla lider Barcelona 77 puanda kalırken, Real Madrid puanını 67'ye çıkardı.

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