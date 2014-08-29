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Deutsche Welle

Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi

2013-2014 sezonu 'UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu' ödülünü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı

29 Ağustos 2014 00:43

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Bayern Münih'ten Manuel Neuer ve Arjen Robben ile Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun aday gösterildiği "Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülü sahibini buldu. 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2013-2014 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Bu sezon 4. kez verilen ödülü daha önce Barcelonalı futbolcular Arjantinli Lionel Messi ve İspanyol Andres Iniesta ile Bayern Münih'ten Fransız oyuncu Franck Ribery kazanmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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