Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Bayern Münih'ten Manuel Neuer ve Arjen Robben ile Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun aday gösterildiği "Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülü sahibini buldu. 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2013-2014 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Bu sezon 4. kez verilen ödülü daha önce Barcelonalı futbolcular Arjantinli Lionel Messi ve İspanyol Andres Iniesta ile Bayern Münih'ten Fransız oyuncu Franck Ribery kazanmıştı.