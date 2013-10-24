Ronaldo attı, Galatasaray sevindi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Real Madrid, evinde Juventus'u Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yenerek gupta 3'te 3 yaptı. Galatasaray da Juventus'un yaşadığı puan kaybıyla grupta ikinci sıraya yükseldi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri Real Madrid ile Juventus karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı eflatun-beyazlıllar, 2-1 kazandı.

Madrid'e galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo attı. Juventus'u tek golü Fernando Llorente kaydetti. İtalyan ekibinde 49. dakikada Giorgio Chiellini takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 4. dakikada öne geçti. Di Maria'nın ara pasıyla hareketlenen Cristiano Ronaldo, kaleciyi geçerek topu boş ağlara gönderdi ve takımını Juventus karşısında 1-0 öne geçirdi.

Geriye düştükten sonra beraberlik golü için rakip kalede pozisyon üreten İtalyan temsilcisi, 22. dakikada İspanyol forveti Fernando Llorente ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Juventus'un gol sevinci uzun sürmedi. 28. dakikada Sergio Ramos'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo skoru 2-1 yaptı.

İlk yarının geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda Juventus'un beraberlik golü çabaları sonuç vermedi ve Madrid temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Juventus'ta 49. dakikada Giorgio Chiellini kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Real Madrid puanını 9'a yükseltirken, 3. sıraya gerileyen Juventus 2 puanda kaldı.