T24 - Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in davetiyle Türkiye'ye gelen Real Madrid'in 26 yaşındaki milyoner yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye'den teklif gelirse "asla" demeyeceğini değerlendireceğini anlattı. Rus sevgilisi Irina Shayk'a aşık olduğunu söyleyen Ronaldo "Aşık

olan futbolcu sahada iyi oynar" dedi.







Cristiano Ronaldo Vatan gazetesinden Güney Öztürk’ün sorularını yanıtladı.



İşte o söyleşi:

İstanbul Çırağan Kempinski’de bir otel odası balkonundayım. İki gündür gazeteden meslektaşım Erdal ile otelle-iş arası tam teçhizat mekik dokuyoruz. Oluyor, olmuyor, iptaldi derken nihayet karşımda 94 milyon Euro’luk adam oturuyor. Kendisi bu bonservis bedeli ile şu an dünyanın en pahalı futbolcusu... Cristiano Ronaldo’dan bahsediyorum. Real Madrid’in 26 yaşındaki genç şöhreti, sevgilisi ile birlikte tatil için ilk kez Türkiye’de... Önünde duran Vatan Gazetesi’nin birinci sayfasını süsleyen, balkondan insanları selamladığı fotoğrafa bakıyor, şaşkın bir yüz ifadesiyle... “Ronaldo Çılgınlığı” başlığını tercüme ediyorum. Önceki gün Beyoğlu’ndaki Demirören İstiklal AVM’de, kendisini görmek için gelen onbinlerce hayranının sevinç gösterisini ve yol açtığı izdiham haberini anlatırken bir an uzaklara dalıyor “İnanılmazdı, hayatımda böyle bir şey görmedim, yaşamadım” sözleri dökülüyor. Hâlâ olayın şokunda sanki. Sadece facebook’ta 20 milyondan fazla hayran kitlesi olan bu dünya yıldızı Portekizli’nin bunları söylemesi gerçekten kayda değer..





'Demirören samimi dost'



- Ronaldo, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’in davetlisi olarak Türkiye’de... “Türkiye denilince aklınıza gelen bir takım ya da futbolcu ismi var mı? Türk futbolunu izliyor musunuz?” sorumu “Hayır Türk futbolunu takip etmiyorum. Bilgim sadece Beşiktaş’la sınırlı. Onu da Beşiktaş’ta oynayan arkadaşlarımdan dolayı biliyorum. Almeida yakın dostumdur. O anlatır. Beşiktaş taraftarını, Çarşı’yı, tribün şovlarını onun sayesinde öğrendim. Ama tüm bunların ötesinde Başkan Demirören ile yakın bir dostluğumuz var. Kendisi gerçekten iyi bir insan, samimi bir dost” diye cevaplıyor.



Sonra “Mourinho bu yıl 3 Türk’le oynamayı seçti. Mesut, Hamit, Nuri takıma ne katar?” diyorum. Beklediği bir soru, cevabı hazır:





'İstediklerini sorsunlar'



- Önce Mesut’la başlayayım. Mesut takıma harika uyum sağladı, iyi oynuyor ve çok iyi anlaşıyoruz. Hamit ve Nuri’yi ise sadece Almanya’da oynadıkları futbollarından tanıyorum, o kadar. Ancak kendilerine gerek dil, gerekse takımla kaynaşmaları açısından hiçbir yardımı esirgemeyeceğim. İstedikleri her şeyi sorabilirler. Burada önemli olan Real Madrid’i yeni zaferlere taşıyacak taze, heyecanlı bir ekibin gelmiş olması, yeni bir mantalite ile başlamak. Birlikte başarı kazanacağımıza eminim.”



- Beşiktaş Portekizli arkadaşlarınız Türkiye hakkında neler anlatıyor?” diye soruyorum. “Quaresma’dan biliyorum. Türkiye’ye ilk geldiğinde taraftar atmosferinden biraz korkmuştu. Sonra bir şey kalmadı. Ama ben insanları anlıyorum. Çünkü futbolu seviyorlar. Bunlar bizim işimiz için normal. Futbol tüm dünyada seviliyor, ilk etapta taraftarlar da futbolcular da nasıl davranmaları gerektiğini bilemeyebiliyor. Aslında çekinecek bir şey yok.”





‘Frikiği Nuri’ye bırakmam, uğurum yok, çıkar oynarım’



“Real Madrid’de serbest vuruşları artık Nuri’yle beraber mi kullanacaksınız?” sorumuza gülerek “Benim tarafımda olursa (sağ) ben atarım. Bundan emin olabilirsin” diyen Ronaldo kendisiyle ilgili ilginç de bir bilgi veriyor: “Sahaya çıkarken hiçbir uğurum yok. Ne uğurlu ayakkabım ne de şans getiren bir aksesuvarım var. Çıkar ve oynarım.”





‘Messi’ye değil kendi oyunuma bakarım’



Rakibiniz Barcelona’yı geçmek için gelecek sezon ne yapacaksınız?



“Öncelİkle onları yenmemiz gerekiyor. Zafere ulaşmamızın tek yolu onları yenmek. Onlar iyi, ama biz de iyi bir ekibiz. Ayrıca bu sezon daha güçlü bir takımız. Onları alt edeceğimize inanıyorum.”



“Hep Messi ile kıyaslanıyorsunuz. Sizin ona göre artılarınız nedir?”



- “Hiç umrumda değil.(Sesi gergin) Benim oyun stilim ve kişiliğim tamamen farklı. Kendi oyunuma ve takımım Real’in galibiyetine bakarım, o kadar.”





‘Gece hayatım azdır, param ise bankada’



- Ronaldo’nun diğer futbolculara göre vücudunun ne kadar fit durduğu bir gerçek. Ekranda onu izleyen herkes farkında: “Herhalde özel bir çalışma programınız var?” “Hayır” diyor. “Herkes kadar spor yapıyorum, ne daha eksik ne daha fazla. Her şeyi yiyorum. Yemek ayırt etmem. Tek yaptığım şey düzenli bir hayat sürmek. Sanılanın aksine akşamları erken yatarım. İyi uyurum. Gece hayatım da azdır. Sadece bunlar.”



- Ayrıca dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Ronaldo’nun yıllık geliri 17 milyon dolar. “Paranı nasıl değerlendiriyorsun?” soruma, “Emlağa ya da borsaya yatırım yapmam, bankada tutarım” cevabı veriyor.





‘Asla demem, Türkiye’ye gelebilirim’



- Türkiye, Beşiktaş ve Yıldırım Demirören’le ilgili sözlerinin ardından “Türkiye’de bir kulübe gelmeye sıcak bakar mısınız? Türkiye size cazip geliyor mu?” diye sormazsan olmaz.



- Cristiano Ronaldo tam bir profesyonel, yanıtı da öyle: “İlerisi ne gösterir kimse bilemez. O yüzden ben asla, ‘asla’ demem. Bu benim en önemli ilkem. İyi bir teklif olursa değerlendirir ve tabii ki gelebilirim.”





‘Aşık olan futbolcu sahada iyi oynar!’



- Ronaldo'ya, tatilinde 25 yaşındaki Rus manken sevgilisi Irina Shayk eşlik ediyor. Fiziğiyle dikkat çeken Shayk, bu yılki Sports Illustrated dergisinin bikini sayısının kapak kızıydı. Röportajdan önce Çırağan’ın denize nazır restoranında kahvaltıda gördüğüm çift, bir yıldır birlikte. Kahvaltıda Ranoldo’yu sık sık sevgilisinin yanağını okşayıp, saçını düzeltirken gördüm. Shayk ise Ronaldo’ya öpücüklerle karşılık veriyordu.



- Otelde Ronaldo’yu gören imza istiyor ya da birlikte tek kare bir fotoğraf. Sevgilisi ise bu durumdan rahatsız ve tedirgin. Ronaldo her defasında kız arkadaşıyla başbaşa kalmak ve az adamla dolaşmak konusunda ısrar ediyor. Emin ki, Bodrum tatilinde istediği “huzura” kavuşacak.



- Buradan yola çıkarak Ronaldo’ya “Sizce evlilik, beraberlik ya da tam tersi bekar kalmak futbolcunun performansını nasıl etkiliyor?” diye soruyorum. Yıldız futbolcu şöyle diyor: “Evlilik ya da bekarlık diye ayırt edemezsiniz. Ama mutlu olan oyuncu iyi oynar. Yani dışarıda sevdiği birisi olan, aşk yaşayan futbolcu sahada her zaman iyi performans gösterir. Aşk, futbolcuyu olumlu etkiler. Sahada iyi oynatır.”



“Sizin için de mi öyle?”



“EVET, tabii ki, ben de aşığım!...”





Ronaldo Bodrum’da mavi tura çıktı



Beşiktaş Başkanı, yakın dostu Yıldırım Demirören’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Ronaldo dün sevgilisi Irina Shayk’le birlikte tatil için İstanbul’dan Bodrum’a hareket etti. Demirören’in özel jeti 13.12’de Bodrum’a inerken Portekizli yıldız özel güvenlik görevlilerinin yaklaşık 20 dakika boyunca havalimanı içerisinde güvenliklerle görüşüp inceleme yapmasının ardından 13.34’te beraberindekilerle uçaktan indi.



VIP’e kadar özel güvenlik tedbirleri altında yürüyen Ronaldo ve Shayk, siyah bir minibüse binerek havalimanından ayrıldı. Yalı Beldesi’ndeki Kempinski Barbaros Bay Hotel’e yerleşen Ronaldo ve Irina Shayk daha sonra yine Demirören’e ait 30 metrelik motoryata binip mavi yolculuğa çıktılar.





Başbakan'a özel forma



Portekizli fenomen Cristiano Ronaldo, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ve çocuklarına hediye edilmek üzere özel olarak forma imzaladı.