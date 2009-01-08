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Spor

Ronaldo antremana giderken kaza yaptı

Cristiano Ronaldo, Ferrari marka aracıyla yaptığı kazadan yara almadan kurtuldu.

08 Ocak 2009 02:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Ferrari marka aracıyla yaptığı kazadan yara almadan kurtuldu.

Manchester polisinin açıklamasına göre, Manchester United'ın Portekizli kanat oyuncusu Cristiano Ronaldo, TSİ 12.20'de Ferrarisi ile antrenmana giderken kullandığı otobanın, Manchester Havalimanı'na yakın bir alt geçidinde bariyerlere çarparak, büyük hasarlı bir kaza atlattı. Ronaldo'nun kırmızı aracının önünün paramparça olduğunu söyleyen emniyet yetkilileri, aracın sol ön tekeri ile birçok parçasının da yola savrulduğunu ifade etti.

Şans eseri başka araçların karışmadığı kazadan yara almadan kurtulan ve araçtan kendi başına çıkmayı başarabilen Cristiano Ronaldo'ya yapılan alkol testinin de negatif çıktığı bildirildi.

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