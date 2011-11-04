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Spor

Ronaldo, ''Altın Ayakkabı''sını aldı MADRİD (A.A)

04 Kasım 2011 21:29

-Ronaldo, ''Altın Ayakkabı''sını aldı MADRİD (A.A) - 04.11.2011 - Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 2010-2011 sezonunda attığı 40 golle, Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcu olarak kendisine verilen ''Altın Ayakkabı'' ödülünü bugün aldı. Madrid'de düzenlenen törende Ronaldo'ya ödülünü futbol dünyasının yaşayan efsaneleri, Real Madrid kulübü onursal başkanı Alfredo Di Stefano ve Portekizli Eusebio verdi. Törende, Ronaldo'nun manken sevgilisi Irina Shayk ile futbolcunun annesi, kız kardeşi, amcası ve Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez, Real Madrid'in eski futbolcusu Zinedine Zidane gibi önemli isimler de katıldı.  Kariyerinde ikinci kez ödülü kazanan Ronaldo, ''26 yaşındayım ve halen öğreniyorum. Önümde daha çok yıllar var. Bana çok şeyler kazanma olasılığı veren bir kulüpteyim ve aynı zamanda hedefim tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olmak'' dedi.  Ronaldo, bir soru üzerine de ''Gol krallığını, Real Madrid ile lig veya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğa değişirim. Çünkü kişisel başarılar, takım size yardım ederse kazanılıyor. Takım olarak daha önemli birşey kazanmak hoşuma gider. Kişisel düşünmem, her zaman takımı düşünürüm. Bu sezon takımı, daha olgun ve daha kendine güveni tam görüyorum. Hepimiz önemli bir hedefi başarmayı düşünmeliyiz'' cevabını verdi. Portekizli futbolcu, iki sezon önce gol kralı olan ve sürekli kendisiyle kıyaslanan Barcelonalı Lionel Messi ile ilgili de ''Messi ile rekabet beni endişelendirmiyor. Futbol oynamak benim hoşuma gidiyor, Cristiano'yu sahada görmek insanların hoşuna gidiyor ve bunu hiçbirşeye değişmem. Kişisel başarılar çok güzel ama ben sadece takımı düşünüyorum. En iyilere karşı rekabet etmekte iyidir. Leo ve Avrupa'nın en iyileriyle rekabet etmek hoşuma gidiyor ama kişisel değil takım olarak'' şeklinde cevapladı. Ronaldo, Real Madrid'teki mevcut takımın ''şu ana kadar oynadığı en iyi takım olduğunu'' belirterek, ''Ama eğer en iyiysen ve kazanmıyorsan, bu artık en iyi değilsin demektir. Kendimizi Barcelona ile kıyaslamıyorum, bizim kendi yolumuz var ve bu yolda ilerlemek istiyoruz. Kıyaslamak hiçbirşeye değmez'' ifadelerini kullandı. Ronaldo ayrıca, ''Mourinho, Real Madrid için mükemmel biri ve umarım uzun yıllar burada kalır'' dedi.

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