Ronaldo alt beziyle sahaya çıkmış

T24 - Geçtiğimiz hafta futbolu bıraktığını açıklayan Brezilyalı yıldız Ronaldo’nun sahalara alt bezi ile çıktığı öne sürüldü.

Brezilya’nın eski teknik direktörü Luxemburgo, 1999’da G.Amerika Kupası’nda Ronaldo’nun zayıflamak için aynı zamanda idrar söktürücü “Xenical” ilacı kullandığını ve bazı maçlarda altına kaçırdığını iddia etti.

Hürriyet'in haberine göre, Luxemburgo çare olarak Ronaldo’nun alt beziyle sahaya çıktığını ve bundan utandığını öne sürdü.

“İsto E” dergisi ise, Ronaldo’nun 255 milyon dolar kazandığını iddia etti.



