Ronaldo 6. kez gol kralı oldu

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçerken, takının Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu.

Bu sezon Kupa 1'de oynadığı 13 maçta 15 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından 6. kez bu unvanın sahibi oldu.

Portekizli yıldız, yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsarak turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını da elde etmişti.