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Spor

Ronaldo, 5. kez Ballon d'Or'u kazanarak Messi'yi yakaladı

İSTANBUL,(DHA)  Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2017 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu

08 Aralık 2017 01:19

İSTANBUL,(DHA) 

Real Madrid\'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2017 Ballon d\'Or ödülünün sahibi oldu. Yılın en iyi oyuncusuna verilen ödülü Ronaldo 5\'inci kez kazanırken, Barcelona\'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Altın Top sayısını eşitlemiş oldu. Portekizli oyuncu daha önce 2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı. 
Lionel Messi de 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yılında kazanmıştı. 
2007 yılında Brezilyalı oyuncu Kaka\'nın kazanmasının ardından, Ballon d\'Or\'u Ronaldo ve Messi\'den başkası kazanamamıştı. 

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