"Ronaldo, 4.5G reklamı için 2.5 milyon Euro aldı"

Türk Telekom Grubu, yeni dönemi ve 4.5G’yi anlatmak için dünyanın en ünlü futbolcularından Real Madrid’in oyuncusu Cristiano Ronaldo ile anlaştı. Türk Telekom’un 4.5G reklamlarında oynayan Portekizli yıldız Ronaldo’nun 2.5 milyon Euro ücret aldığı iddia ediliyor.

Akşam'da yer alan habere göre; konuyla ilgili olarak şirket bilgi vermezken, Ronaldolu reklamların yaklaşık 1 ay daha TV’lerde ve internette gösterileceği belirtiliyor.

Telekom sektörü ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için yabancı değil. Cristiano Ronaldo, bir süre önce İsrailli bir telekom firmasının da reklamlarında rol aldı. Reklamda operatörün abonelerine sunduğu internet erişim hızı “Faster than Ronaldo” sloganıyla anlatıldı.



210 milyon Eurosu var



Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcularının da başında geliyor. Portekizli yıldızın kişisel servetinin 210 milyon Euro’yu aştığı tahmin ediliyor. Şampuandan cep telefonuna dünyaca ünlü birçok markanın da reklamlarında rol alan Ronaldo, en çok Nike firmasından para kazanıyor.