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Spor

Ronaldo, "Messi" diye bağıranlara kızdı MADRİD (A.A)

10 Ekim 2011 14:28

-Ronaldo, "Messi" diye bağıranlara kızdı MADRİD (A.A) - 10.10.2011 - Portekiz Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, maçlarda kendisine karşı protesto için ''Messi'' diye bağıranları ''anormal'' olarak değerlendirdi. Ronaldo, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, Portekiz Milli Takımı ile geçen eylül ayında deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ne karşı oynadıkları maçta ''Messi'' diye bağıranlar hakkında yöneltilen bir soruya ''Saha içinde böyle şeyleri düşünmüyorum. Bunun için endişeli değilim. Bu şekilde bağıranların anormal olduğunu ve tüm stadı kapsamadığını düşünüyorum. Futboldan zevk alan herkes kesinlikle, Cristiano Ronaldo'yu oynarken görmekten de zevk alıyor'' yanıtını verdi. Önemli olanın kendisinin gol atması değil Portekiz Milli Takımı'nın kazanması olduğunu ifade eden Ronaldo, gruptan birinci olarak çıkmaları için beraberliğin bile yetecek olmasına karşı Danimarka deplasmanına yenmek için gideceklerini ve bunu başarmak için yeterli şartlara sahip olduklarını söyledi. Ronaldo ayrıca, uzun zamandır ağrıları olduğunu ve hem Portekiz Milli Takımı'nın hem de Real Madrid'in bunu bildiğini kaydederek, ''Sınırlı antremanlar yaptım. Ancak beni tanıyanlar bilir, durmak hoşuma gitmiyor. Bir gün yüzde 100 formuma geri döneceğim'' dedi.

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