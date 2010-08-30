-RONALDO 3 HAFTA YOK MADRİD (A.A) - 30.08.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in, Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan yıldızlarından Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Real Madrid kulübünün internet sitesindeki açıklamada, Ronaldo'nun dün ligde oynanan Malaga maçında sağ bacağından sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağının sanıldığı belirtildi. Ronaldo, bu durumda Portekiz'in 2010 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 Eylül'de Kıbrıs Rum Kesimi ve 7 Eylül'de Norveç ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Ronaldo, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ligin 2 ve 3. haftalarında Osasuna ve Real Sociedad ile yapacağı maçlarla Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül'de Ajax ile oynanacak maçta da oynayamayacak.