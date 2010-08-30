T24 LogoT24 Logo
Spor

RONALDO 3 HAFTA YOK MADRİD (A.A)

30 Ağustos 2010 19:08

-RONALDO 3 HAFTA YOK MADRİD (A.A) - 30.08.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in, Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan yıldızlarından Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Real Madrid kulübünün internet sitesindeki açıklamada, Ronaldo'nun dün ligde oynanan Malaga maçında sağ bacağından sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağının sanıldığı belirtildi. Ronaldo, bu durumda Portekiz'in 2010 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 Eylül'de Kıbrıs Rum Kesimi ve 7 Eylül'de Norveç ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.  Ronaldo, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ligin 2 ve 3. haftalarında Osasuna ve Real Sociedad ile yapacağı maçlarla Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül'de Ajax ile oynanacak maçta da oynayamayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24