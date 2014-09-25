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Spor

Ronaldo 3 günde attığı 7 golle üç büyükleri solladı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Ronaldo, hızlı bir giriş yaptığı La Liga'ya 3 günde 7 gol attı

25 Eylül 2014 09:55

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Los Galacticos’un, La Liga’nın 5. haftasında sahasında Elche’yi 5-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vurdu. Yıldız futbolcu 4 golle galibiyetin mimarıydı. Hafta sonu oynanan Deportivo maçında hat-trick yapan Ronalda, bu maçta da attıklarıyla 3 günde 7 kez fileleri havalandırmış oldu. 


Böylece Portekizli futbolcu, 3 haftası geride kalan spor toto Süper Lig’de lider konumda bulunan ve 6 gol atan Akhisar Belediyespor’la birlikte 4 gol atan Fenerbahçe, 3 gollü Beşiktaş ve 2 gol kaydeden Galatasaray’ı geride bıraktı.

 

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