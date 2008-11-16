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Spor

Ronaldo 100'ler kulübünde

Sahasında Stoke City'yi konuk eden Manchester United, rakibini 5 golle devirdi.

16 Kasım 2008 02:00


Sahasında Stoke City'yi konuk eden Manchester United, rakibini 5 golle devirdi.

Gol perdesini açan isim Portekizli yıldız Ronaldo oldu. 4 . dakikada skoru 1-0'a taşıyan Ronaldo'yu ilk yarının son dakikasında Carrick takip etti.

İkinci yarıda da sahada sadece kırmızı şeytanlar vardı. 49'da Bulgar forvetleri Berbatov'la farkı 3'e taşıyan Manchester'da kapanışı 84. dakikada Welbeck skoru 4-0 yaptı. Gol perdesini açan Ronaldo 89. dakikada attığı golle skoru 5-0 yapan maçın son golünü attı

Öte yandan C. Ronaldo Manchester formasıyla 100. golüne imza atarken, WEelbeck de kırmızı şeytanlar adına ilk golüne imza attı

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