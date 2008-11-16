Ronaldo 100'ler kulübünde



Sahasında Stoke City'yi konuk eden Manchester United, rakibini 5 golle devirdi.



Gol perdesini açan isim Portekizli yıldız Ronaldo oldu. 4 . dakikada skoru 1-0'a taşıyan Ronaldo'yu ilk yarının son dakikasında Carrick takip etti.



İkinci yarıda da sahada sadece kırmızı şeytanlar vardı. 49'da Bulgar forvetleri Berbatov'la farkı 3'e taşıyan Manchester'da kapanışı 84. dakikada Welbeck skoru 4-0 yaptı. Gol perdesini açan Ronaldo 89. dakikada attığı golle skoru 5-0 yapan maçın son golünü attı



Öte yandan C. Ronaldo Manchester formasıyla 100. golüne imza atarken, WEelbeck de kırmızı şeytanlar adına ilk golüne imza attı