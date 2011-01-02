-RONALDİNHO YOL AYRIMINDA FLORANSA (A.A) - 02.01.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın Brezilyalı yıldızı Ronaldinho'nun ülkesinin Gremio takımıyla anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. İtalyan spor basınına yansıyan haberlerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde sezonun ikinci yarısına hazırlanan AC Milan'da, Brezilyalı forvet oyuncusu 30 yaşındaki Ronaldinho'nun kırmızı-siyahlı ekiple ayrılma noktasına geldiği ileri sürüldü. Ronaldinho'nun takımdan izin alarak Dubai'deki kamptan ayrıldığı gelen haberler arasında yer alırken, yıldız futbolcunun menajerliğini de üstlenen kardeşi Roberto De Assis Moreira, ilerleyen saatlerde kulüp asbaşkanı Adriano Galliani ile biraraya geleceğini ifade etti. Moreira, şu an için hiç bir kapıyı kapatmadıklarını ve kardeşinin profesyonel bir oyuncu olduğunu söyledi. Moreira, ''Her şey görüşmelerin nasıl gideceğine bağlı. Eğer kardeşim Brezilya'dan herhangi bir kulüple anlaşmaya varamazsa sözleşmesini tamamlamak için Milan'a dönecektir'' dedi. Bu arada Ronaldinho ile yakından ilgilenen Brezilya takımlarından Gremio'nun asbaşkanı Cesar Cidade Dias da bir televizyon kanalına verdiği demeçte, ''Gelişmeleri dikkatle izlemekteyiz. Roberto De Assis'e bize aktardığı bilgiler için teşekkür ederiz. Son günlerde AC Milan ile herhangi bir temasımız olmadı. Ancak, inanıyorum ki, sonuç olumlu olacaktır. 15 Ocak'tan sonrası belirleyici olacak'' diye konuştu. Ronaldinho'nun dünkü antrenmana katılmadığı ve öğleden sonraki idman öncesi de takım arkadaşlarıyla vedalaştığı kaydedildi. -İBRAHİMOVİC ÜZGÜN- AC Milan'ın bir diğer yıldız futbolcusu İsveçli Zlatan İbrahimoviç, düzenlediği basın toplantısında, herkesin yeni yılını kutladı ve kulübündeki son gelişmeleri değerlendirdi. Golcü futbolcu, 2011'de yarıştıkları tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmak istediklerini ifade etti. Attığı goller kadar zaman zaman yaptığı sivri açıklamalarıyla da bilinen İbrahimovic, takımdan ayrılmak üzere olan Ronaldinho için ''Ronie'nin burada bizimle daha fazla birlikte bulunmayacak olmasından dolayı üzgünüm. O, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Benim için onunla oynamak onurdur. Son kez sahaya çıktığında halinden çok da memnun görünmüyordu. Bu doğru'' dedi. Takıma devre arasında transfer edilen ve İtalya'nın sorunlu futbolcuları arasında gösterilen bir diğer golcü Antonio Cassano ile ilgili görüşleri de sorulan İbrahimovic, ''Cassano bir profesyonel. Onunla kavga edeceğimizi düşünmüyorum. Burada herkes aynı amaç doğrultusunda çalışıyor'' yanıtını verdi.