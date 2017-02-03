Ronaldinho Türkiye'ye geliyor

Türk kulüplerinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü transfer etmeyi başaramadığı Ronaldinho cumartesi günü İstanbul'a gelecek.



Brezilyalı futbol efsanesi, resmi Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda "İstanbul'daki dostlarım, Cumartesi orada olacağız. Görüşürüz!" diyerek, kısa süre sonra Türkiye'de olacağının mesajını verdi. Ancak 36 yaşındaki yıldız, İstanbul'a gelme sebebine dair bir açıklama yapmadı.



Amigos de Istambul, logo mais estaremos juntos! pic.twitter.com/CX2avwcOu9 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 3 Şubat 2017