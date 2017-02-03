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Spor

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor

"İstanbul'daki dostlarım, Cumartesi orada olacağız. Görüşürüz!"

03 Şubat 2017 18:03

Türk kulüplerinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü transfer etmeyi başaramadığı Ronaldinho cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

Brezilyalı futbol efsanesi, resmi Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda "İstanbul'daki dostlarım, Cumartesi orada olacağız. Görüşürüz!" diyerek, kısa süre sonra Türkiye'de olacağının mesajını verdi. Ancak 36 yaşındaki yıldız, İstanbul'a gelme sebebine dair bir açıklama yapmadı.
 

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