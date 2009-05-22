Ronaldinho milli takım kadrosunda yok



Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dunga, Milanlı Ronaldinho'yu Konfederasyon Kupası ve Dünya Kupası Eleme Grubu maçları kadrosuna almadı. Dunga, kararının dönemsel olduğunu milli takım kapılarının Ronaldinho'ya her zaman açık olduğunu vurguladı.



Bu sezon Barcelon'dan Milan'a transfer olan Ronaldinho, Serie A'da istikrarı yakalayamadı.



Son haftalarda yedek kulübesinden kurtulamayan 29 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı’ndaki yerini de kaybetti.



Haziran ayında oynanacak Dünya Kupası Grup Eleme ve Konfederasyon Kupası’nın 23 kişilik aday kadrosunu açıklayan teknik direktör Dunga, Ronaldinho'ya yer vermedi.



Genç teknik adam, Ronaldinho'nun kötü bir dönem geçirmesi nedeniyle böyle bir karar aldığını vurguladı..



Dunga, “O çok yetenekli bir futbolcu, güvendiğimiz bir isim. Ayrıca milli takım için son derece istekli. Ancak son zamanlarda iyi bir dönemden geçmiyor. Değişik bir oyuncu burada olması için sürekli oynaması gerek” dedi.



Dunga, Dünya Kupası Eleme grubunda karşılaşacakları Uruguay ve Paraguay ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.



Dunga, “Rakibimiz hızlı oynamayı seviyor. Özellikle defansta çok başarılılar. Paraguay ise daha farklı uzun top oynamayı seven bir takım. Sıralamada ilk durumdalar. Bu iki karşılaşmada diğerleri gibi zor geçecek” diye konuştu.



6 Haziran'da Montevideo'da Uruguay'la karşılaşacak olan Brezilya, 4 gün sonra Paraguay'ı ağırlayacak.



Brezilya, Güney Afrika'nın evsahipliği yaptığı Konfederasyon Kupası’nda ilk maçında da 15 Haziran'da Mısır’la karşılaşacak.14-28 Haziran günleri arasında düzenlenen şampiyonada Brezilya B Grubu’nda Mırıs’la birlikte, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’yle karşılaşacak.



