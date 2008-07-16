Ronaldinho Milan'da

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Asbaşkan Adriano Galliani ile basın önüne çıkan Ronaldinho, her futbolcunun Milan'da oynamak isteyeceğini söylerken, "Bu benim kariyerim için bir dönüm noktası. Burada göstereceğim performansla taraftarı mutlu etmeye çalışacağım" dedi. Kaka ile çok iyi bir ikili oluşturacaklarına inandığını belirten yıldız futbolcu, "Kaka dünyanını en iyilerinden biri ve benim arkadaşım. Onunla Brezilya'daki uyumumuzu sahaya yansıtıp çok başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

Milan için önümüzdeki sezon en az 45 maç oynamayı planladığını ifade eden Ronnie, "Ancak Brezilya ile olimpiyatlara gitme konusunda kulübümle anlaştım. Oradan döndükten sonra Milan'a katılacağım" dedi.

Ronaldinnho, imzanın ardından Kırmızı siyahlı formayla basın mensuplarına poz verdi. Brezilyalı yıldız ardından da 30 bin Milan taraftarının önüne çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun San Siro'ya çıkışı sırasında konfeti ve havi fişek gösterisi yapıldı.

TRANSFERİN HİKAYESİ



Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun transferi için, AC Milan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City arasında büyük bir mücadele yaşandı.

Manchester City'nin cazip teklifine karşın, tercihini AC Milan'dan yana kullanan Ronaldinho'nun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2011 yılına kadar İtalyan devine bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

AC Milan, Ronaldinho'yu kadrosuna bağlamak için bonservis bedeli olarak 21 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Ronaldinho'ya da yıllık 6.5 milyon Euro ödeneceği tahmin ediliyor.



Barcelona'da 5 sezon forma giyen Ronaldinho, Katalan ekibinin 2005 ve 2006 yıllarında La Liga şampiyonluğunu, yine 2006 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli rol oynamıştı. Brezilyalı yıldız 2004 ve 2005 yıllarında da FIFA tarafından Dünyada Yılın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.