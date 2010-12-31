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Spor

Ronaldinho Milan'a veda etti

Milan yönetimi, Brezilyalı yıldız Ronaldinho'nun Ocak ayında takımdan ayrılacağını açıkladı.

31 Aralık 2010 02:00

T24 - Milan yönetimi, Brezilyalı yıldız Ronaldinho'nun Ocak ayında takımdan ayrılacağını açıkladı.

Milan'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Ronaldinho, Ocak ayında İtalyan devinden kesin olarak ayrılıyor. Milan Asbaşkanı Adriano Galliani, Brezilyalı yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılacağını doğruladı.

2008 yılında Milan'a transfer olan Ronaldinho'nun ayrılma kararında, Antonio Cassano'nun transfer edilmesinin büyük rol oynadığı iddia edildi.

"Ronaldinho ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bizimle antrenmanlara çıkmasına gerek yok, çünkü artık gelecek planlarımızda yer almıyor" diyen Galliani, Brezilyalı yıldızı en çok parayı veren kulübe satacaklarını açıkladı.

Ronaldinho'nun adı, sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.

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