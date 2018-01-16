Ronaldinho: Messi bir fenomen

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Almanların efsanevi ismi Gerd Müller'i geride bırakarak, 5 büyük Avrupa Ligi'nde en çok gol atan tek futbolcu oldu.

La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad deplasmanına giden Barcelona, 4-2'lik galibiyete uzanırken, Messi yine tarihi bir başarıya imza attı.

Arjantinli futbolcu, takımının 4. golünü frikikten kaydederken, Almanya'nın futbol efsanesi Gerd Müller'e ait 427 maçta bulduğu 365 gollük rekoru kırarak, dünya futbol sahnesinde adeta tek başına kaldı.

Barcelona formasıyla La Liga'da 366 gole ulaşan 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde gelmiş geçmiş en golcü isim olmayı başardı.

2004-05 sezonundan beri Barça'nın A takımında görev alan Messi, bu zamana kadar La Liga'da çıktığı 400 maçta 366 golü bularak, müthiş bir istatistik elde etti.

Lionel Messi'nin 14 yıllık bu süreçte kırdığı rekordaki gol dağılımı ise bir diğer konu başlığı oldu. Sol ayağını her defasında ispat eden tecrübeli yıldız, 366 golün 288'ini sol ayakla, 64'ünü sağ ayakla, 13'ünü kafayla ve 1 tanesini de sol koluyla attı.

Messi'nin Barcelona'daki genel performansı ise şöyle; 611 maçta 530 gol, 239 asist, 39 hat-trick, 30 kupa, 5 Ballon d'Or ve 4 Altın Ayakkabı.

‘O bir fenomen'

Brezilya futbolunun unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, eski takım arkadaşı Messi'ye övgülerde bulundu. Messi'nin 366. golünü atmasını yorumlayan Ronaldinho, gerçek bir efsaneyi izlediklerini vurgulayıp, “O bir fenomen. Bana göre kendi jenerasyonunun en iyisi. Hatta dünyanın en iyisi. Hiç kimse onun gibi olamaz” dedi.

Frikiği ayakta alkışlandı

Real Sociedad deplasmanında 2-0 geriye düşen Barcelona, 4-2'lik galibiyetiyle çok kritik bir geri dönüş yaptı. Bu geri dönüşte Lionel Messi farkı öne çıktı.

Messi, takımının son golünde sahneye çıkarken, 35 metreden müthiş bir frikik golü attı. Rakip kalecinin bile donup kaldığı anda Messi yine damgasını vurdu.