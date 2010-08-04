-RONALDINHO İLE PIRLO, ABD'DEKİ MAÇINDA OYNAMAYACAK ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Milan'ın yıldız futbolcularından Ronaldinho ile Andrea Pirlo'nun, ABD'de Panathinaikos ile yapılacak hazırlık maçında oynamayacağı bildirildi. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Ronaldinho ile Pirlo'nun yanı sıra Filippo Inzaghi ile Massimo Ambrosini'nin de ABD'ye götürülmeyeceği belirtildi. Serie A'daki ilk maçını 29 Ağustos'ta Lecce ile oynayacak Milan, hazırlık çalışmaları çerçevesinde Juventus ve Barcelona ile de karşılaşacak.