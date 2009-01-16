Ronaldinho cezalandırıldı



İtalya Birinci Ligi takımlarından AC Milan'da, Ronaldinho, İtalya Kupası'nda 3 maçtan men edildi.



Lazio ile AC Milan arasında geçen yıl Aralık ayında yapılan ve uzatmada 2-1 Lazio'nun galip geldiği İtalya Kupası 4. tur maçında, rakip takımdan David Rozenhal'a dirsek attığı tespit edilen Ronaldinho, kupadaki 3 maçtan men edildi.



Maç görüntülerinin izlenmesiyle ortaya çıkan dirsek atma olayının, maç esnasında hakemin gözünden kaçtığı belirtilirken, turun bitimi beklendiği için kararın bu kadar geç alındığı ifade edildi.