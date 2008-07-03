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Spor

Ronaldinho Ada'ya mı?

Manchester City Ronaldinho için harekete geçti. Barcelona ile görüşmeler başladı.

03 Temmuz 2008 03:00

Manchester City menajeri Mark Hughes Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Ronaldinho'yu takımında görmek istiyor.  Hughes yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun kulübüyle yapılan görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini duyurdu.

Manchester City, CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki forveti Jo'nun transferinden sonra bir bomba daha patlatmak istiyor. Menajer Hughes'ın gündeminde diğer bir Brezilyalı yıldız Ronaldinho var. Hughes bu futbocu için görüşmelere başladıklarını, bu transferin de sonuçlanması için çaba sarfettiklerini açıkladı.

Hughes'ın bu transfer konusundaki en büyük endişesi ise, Scolari'nin başına geçtiği Chelsea'nin de Ronaldinho ile ilgilenmesi ve Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Lgi'nde oynamayı tercih etmek isteyebileceğini düşünmesi.

Bu arada CSKA Moskova'dan transfer edilen Jo'nun bonservis bedelinin 38 milyon euro olduğu ve futbolcuyla 4 yıllk söleşme imzalandığı kulüp resmi sitesinde yayınlandı. (Spor Servisi)

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