"Ronaldinho 16 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor"

Antalyaspor ile prensipte 1+1 yıllık anlaşan Ronaldinho, 16 Temmuz'da Antalyalı sporseverlerin karşısına çıkacak. Mukaveledeki 2 madde dışında her konuda anlaşılırken, Ronaldinho'nun Antalya Arena'ya çıkacağı tarih de netleşti. Sambacı, 16 Temmuz'da Samuel Eto'o Vakfı'nın 10. yıl etkinlikleri kapsamında sahada olacak.

Kırmızı-Beyazlı futbolseverler yeni 10 numaralarını ilk kez bu karşılaşmada izleyebilecek. Antalya'daki gösteri maçına Messi, Hazard, Iniesta, Suarez gibi büyük isimlerin katılması bekleniyor. Organizasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşüldüğü öne sürüldü.