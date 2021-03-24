Ronald Koeman, Barcelona'da kalacak

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Camp Nou'da Başkan Joan Laporta ile görüştü. İspanyol basınına göre Hollandalı çalıştırıcı gelecek sezon takımın başında olacak.

La Liga'da sezon sonu yaklaşırken yeni başkan Joan Laporta'nın icraatleri merakla bekleniyor.

Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Ronald Koeman ile Joan Laporta arasında Camp Nou'da görüşme gerçekleşti.

TV3'ün haberine göre Ronald Koeman gelecek sezon Barcelona'da devam edecek. Öte yandan herhangi bir transfer bilgisi verilmezken Wijnaldum, Depay ve Eric Garcia hamlelerinin masada olduğu aktarıldı. Öte yandan Lionel Messi'nin geleceği de görüşüldü.

Joan Laporta'dan güven alan Ronald Koeman, ağustos ayında takımın başına geçmişti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barça ligde ise lider Atletico Madrid'in 4 puan gerisinde bulunuyor.