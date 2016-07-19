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Mayın patlaması sonucu yaralanan Ronahi TV muhabiri Mehemed yaşamını yitirdi

Mehemed Menbic'teki gelişmeleri takip ederken mayın patlaması sonucu ağır yaralanmıştı

19 Temmuz 2016 19:56

Menbiç’te devam eden operasyonu takip ederken mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Ronahi Tv Muhabiri Mistefa Mehemed tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DİHA’da yer alan habere göre, 1 Haziran'da başlatılan Menbic operasyonundaki gelişmeleri takip ederken mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Mehemed gece saatlerinde tedavi gördüğü Şehit Xebat hastanesinde yaşamını yitirdi.

Mistefa Mehemed, ANHA muhabiri Kendal Cudi ile birlikte 13 Temmuz'da Menbic Askeri Meclisi savaşçıları tarafından IŞİD’den alınan Sebi Behrat kavşağını bölgesinde haber takibi yaparken mayın patlaması sonucu yaralanmıştı.

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Ronahi TvMistefa MehemedMenbic

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