Mayın patlaması sonucu yaralanan Ronahi TV muhabiri Mehemed yaşamını yitirdi

Menbiç’te devam eden operasyonu takip ederken mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Ronahi Tv Muhabiri Mistefa Mehemed tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DİHA’da yer alan habere göre, 1 Haziran'da başlatılan Menbic operasyonundaki gelişmeleri takip ederken mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Mehemed gece saatlerinde tedavi gördüğü Şehit Xebat hastanesinde yaşamını yitirdi.
Mistefa Mehemed, ANHA muhabiri Kendal Cudi ile birlikte 13 Temmuz'da Menbic Askeri Meclisi savaşçıları tarafından IŞİD’den alınan Sebi Behrat kavşağını bölgesinde haber takibi yaparken mayın patlaması sonucu yaralanmıştı.